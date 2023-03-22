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08:09, 22 марта 2023Мир

Подросток погиб при стрельбе в США

CNBC: в Милуоки на северо-востоке США при стрельбе погиб 15-летний подросток

Фото: pixabay.com

В американском Милуоки в штате Висконсин на северо-востоке США 15-летний подросток погиб, еще пять человек получили ранения в результате стрельбы. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации местного отделения телеканала CNBC, в результате перестрелки ранены пять женщин. В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства инцидента и разыскивают подозреваемых.

В феврале неизвестный открыл стрельбу в Мичиганском государственном университете в США. Спустя несколько часов несколько зданий кампуса были оцеплены полицией, оттуда эвакуировали людей. Позже мужчина покончил с собой. Его мотивы до сих пор неясны, заявили в местной полиции.

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Марина Совина
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