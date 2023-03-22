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16:42, 22 марта 2023Силовые структуры

Россиянку арестовали за убийство мужа поленом из-за требования принести спиртное

Под Пензой суд арестовал женщину за убийство поленом мужа, требовавшего принести спиртное

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Пензенской области суд взял под стражу 54-летнюю местную жительницу по обвинению в убийстве мужа поленом. Об этом в среду, 22 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 14 февраля после застолья мужчина разбудил жену и потребовал принести ему еще спиртного. Между супругами произошла ссора, в ходе которой женщина взяла полено и несколько раз ударила им мужа по голове, после чего легла спать. Утром россиянка увидела супруга мертвым и обратилась к соседям, которые вызвали врачей.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина, убившая мужа из страха потерять его имущество, предстанет перед судом.

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Илона Палей
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