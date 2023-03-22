Россиянка рассказала о дешевом способе улететь в Таиланд через Китай без визы

Россиянка полетела транзитным рейсом на Пхукет через Шанхай и рассказала о рисках

Российская туристка рискнула полететь в Таиланд через Шанхай без визы и поделилась тонкостями транзитного перелета. О них она рассказала порталу TourDom.

Путешественница вместе с дочерью отправилbсь на тайский остров Пхукет китайской авиакомпанией China Eastern Airlines через Шанхай, стыковка заняла около восьми часов. Так, маршрут оказался намного дешевле прямого рейса — путешествие обошлось в 50 тысяч рублей туда-обратно с человека. Девушка посоветовала обратить внимание, что всем пассажирам, прибывающим в Китай, необходимо получить QR-код.

Россиянка призналась, что получить его заранее онлайн не удалось из-за непонятных моментов при заполнении анкеты, поэтому она рискнула полететь в Шанхай и попробовать оформить документ на месте. В аэропорту туристка нашла специальный автомат по выдаче QR-кода, кроме того, получить пропуск помогла сотрудница авиагавани. «При заполнении пункта о приглашающей стороне она [сотрудница] ввела вымышленное имя китайца, вместо телефонного номера — 11 случайных цифр, а провинцию выбрала из списка», — раскрыла способ обойти систему путешественница.

По QR-коду россиянка получила транзитную визу на сутки. Девушка поделилась, что из трех обменников в аэропорту работал лишь один, открытых магазинов duty free было мало, однако цены в них оказались намного ниже, чем в России. На рейсе Москва — Шанхай оставалось много свободных кресел, а на маршруте Пудуй — Шанхай была полная загрузка. Основная часть пассажиров — граждане Китая.

«Многие пассажиры сняли обувь, и в салоне стоял такой запах... Человеку с чувствительным обонянием лучше подготовиться к такому испытанию заранее», — предупредила россиянка.

Ранее российская туристка побывала в бюджетном бутик-отеле на тайском острове Пхукет и описала его фразой «хуже любого хостела». Путешественница пожаловалась на наплевательское отношение персонала к гостям, грязный пляж, а также сырость и вонь в номере и на всей территории гостиницы.