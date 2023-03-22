Лукашенко захотел «поставить поляков на место» с Путиным

Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным слова посла Польши о конфликте с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявление посла Польши во Франции Яна Росцишевского, который говорил о возможном конфликте европейской страны с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лукашенко, у поляков «нет тормозов». Более того, белорусский президент считает, что у Польши нет суверенитета, так как Варшава якобы подчиняется воле американцев. Сами поляки, считает он, уже всем надоели.

«"Мы будем воевать против России"… Считай — с нас начнут. Что мы должны делать? Мы с Путиным обратим на это внимание… Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, — как мы их должны поставить на место», — заявил белорусский президент.

20 марта Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что Варшава вмешается в противостояние в случае поражения Украины. Посол подчеркнул, что конфликт на Украине представляет собой сражение за основные западные ценности и культуру, поэтому «так важно победить».

Однако позже посольство Польши во Франции в Twitter опровергло заявление посла Росцишевского о готовности Варшавы вступить в конфликт с Россией. В дипмиссии отметили, что слова были вырваны из контекста. В посольстве подчеркнули, что дипломат на самом деле заявлял о необходимости помощи Украине и говорил об опасности, которую Россия представляет для Европы и европейских ценностей.