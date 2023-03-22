В США раскрыли настоящую проблему для Запада

Джон Болтон: отношения между Россией и Китаем являются настоящей проблемой для Запада

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что союзнические отношения между Россией и Китаем представляют собой настоящую проблему для Запада. Об этом сообщает Telegraph.

По его словам, это является проблемой вне зависимости от того, как завершится украинский конфликт. «Я думаю, образуется ось Россия — Китай, к которой примкнут Иран и Северная Корея. Посмотрите на карту, посмотрите на географию. Мы должны воспринимать это серьезно», — сказал он.

Бывший советник президента США считает, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в России заставит Запад «задуматься в глобальном плане о собственной безопасности». Болтон также добавил, что Киев представляет собой жизненно важный интерес для Соединенных Штатов.

Ранее президент России Владимир Путин высказался об отношениях с КНР на приеме после российско-китайских переговоров. По его словам, отношения стран являются примером того, как должны взаимодействовать мировые державы, «несущие особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете».

