В музее-усадьбе под Псковом нашли потерянные при пожаре экспонаты

При реставрации усадьбы Римского-Корсакова нашли 10 предметов, считавшихся утраченными

В Псковской области в музее-усадьбе композитора Римского-Корсакова нашли артефакты, считавшиеся утерянными в пожаре летом 2022 года. Об этом рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, пишет ТАСС.

Экспонаты нашли в ходе консервационных работ: были обнаружены несколько вещей из экспозиционного пространства, а также то, что по словам Мельниковой, «никто не рассчитывал» увидеть — например, фрагмент камина (изразец), выполненный в восточном стиле.

«Всего специалисты нашли 10 предметов, ранее считавшихся утраченными, среди них несколько столовых приборов и подсвечник. После реставрации им вернут экспозиционный вид, что позволит использовать их в выставках и музейных проектах», — уточнила директор музея-заповедника.

Мельникова добавила, что специалисты закончили проект первоочередных аварийных работ, полностью расчистив пространство усадьбы от сгоревших элементов. В 2024 году начнутся работы по сохранению и воссозданию утраченного памятника, деньги на разработку документации выделило Министерство культуры России.

Ранее в августе музею-усадьбе Римского-Корсакова под Псковом передали в дар оригинальное пианино «Беккер» из квартиры родственников музыканта. Получить уникальный инструмент помогали сотрудники Тихвинского дома-музея Римского-Корсакова.