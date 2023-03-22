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06:00, 22 марта 2023Интернет и СМИ

Женщина узнала о любовнице мужа и нашла необычный способ отомстить им обоим

Reddit: женщина узнала, что муж изменяет ей с коллегой, и завела роман с ее супругом

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit под ником Throwraesq-2023 рассказала, как узнала о том, что ее муж изменяет ей с коллегой, и придумала необычный способ отомстить им обоим. 40-летняя женщина призналась, что завела роман с супругом его любовницы.

Рассказчица сообщила, что они с мужем познакомились десять лет назад, в браке у них родилось трое детей. Около года назад она узнала, что супруг изменяет ей с коллегой. «Не могу описать ту боль, которую я испытала (…) Я чувствовала себя уродливой, ненужной и глупой», — призналась автор поста.

Вскоре после этого она нашла супруга любовницы мужа. Рассказчица связалась с мужчиной и рассказала ему об измене. Через неделю они встретились и занялись сексом, чтобы отомстить неверным возлюбленным. После этого героиня истории и муж любовницы ее супруга поняли, что нравятся друг другу, и решили продолжить встречаться. «Мы видимся как минимум раз в неделю. Я бы хотела видеть его чаще, но мы оба знаем что это неразумно. Мы также решили, что, раз мы есть друг у друга, неважно, что сделали наши супруги. Мы простили их», — рассказала она.

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Женщина добавила, что ни она, ни ее новый возлюбленный не планируют разводиться. «Я не хочу, чтобы мои дети росли в двух домах, и мы оба знаем, что ему развод обойдется слишком дорого», — объяснила рассказчица.

В комментариях к посту пользователи поделились похожими историями о том, как после развода брошенные мужья и жены тех, кто изменял им, начинали встречаться с бывшими супругами любовников или любовниц своих бывших партнеров. При этом некоторые раскритиковали автора поста за то, что они с мужем обманывают друг друга. В то же время часть пользователей поддержала женщину.

Ранее американская журналистка Джо Пьяцца, специализирующаяся на теме семейных отношений, объяснила, почему замужние женщины стали чаще заводить любовников. По ее мнению, это произошло из-за растущей финансовой независимости женщин.

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Оксана Петина
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