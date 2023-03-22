Лукашенко заявил о поднявшем голову неонацизме в Прибалтике и на Украине

Лукашенко заявил о поднявшем голову неонацизме на Украине, в Латвии, Литве и Польше

Неонацизм поднял голову на Украине, в Латвии, Литве и Польше. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на памятном мероприятии в мемориальном комплексе «Хатынь», передает БЕЛТА.

Глава республики посетовал на то, что в соседних государствах «просыпаются инстинкты предков украинских, латышских, литовских и польских карателей, бросавших в огонь детей, стариков и женщин».

«Поэтому мы обязаны и сделаем все, чтобы сохранить в истории подвиг поколения советских людей, которые с честью прошли свой урок мужества и героизма. Чтобы Хатынь стала местом силы белорусского народа. Это наш с вами долг», — подчеркнул он.

Во время мероприятия Лукашенко также высказал мнение, что западные страны заменили арийские стандарты либеральными демократическими ценностями. По его словам, через санкции и цветные революции Запад фильтрует государства на соответствие этому «эталону».