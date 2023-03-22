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14:39, 22 марта 2023Силовые структуры

Бывшего главу Всероссийского общества глухих осудили на семь лет за растрату

Суд приговорил к семи годам экс-главу Всероссийского общества глухих Рухледева за растрату

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) 78-летнего Валерия Рухледева за многомиллионную растрату. Об этом этом сообщает ТАСС.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Общую сумму ущерба следствие оценивало в 320 миллионов рублей, уточняет «Коммерсантъ». Рухледева считали причастным к махинациям при продаже здания ВОГ в центре Москвы и подписанию фиктивных актов о якобы выполненных работах по ремонту и реконструкции помещений организации.

Рухледев категорически отрицал свою вину, заявляя, что он сам инициировал расследование по фактам хищения в ВОГ. По его мнению, недоброжелатели использовали уголовное дело, чтобы отстранить его от должности. Он возглавил ВОГ в 2003 году.

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Любовь Ширижик
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