На столицу Китая обрушилась пыльная буря

Bloomberg: на Пекин обрушилась пыльная буря

На китайскую столицу Пекин обрушилась мощная пыльная буря. Для города она стала третьей по счету в марте, сообщает Bloomberg.

Вызванное бурей загрязнение воздуха достигло рекордного уровня за последние два года. Центр мониторинга окружающей среды Пекина рекомендовал гражданам по возможности не выходить на улицу и оставаться в помещениях.

По данным издания, улицы столицы Китая почти опустели, а редкие прохожие используют медицинские маски и очки. Снаружи на всех поверхностях осел толстый слой пыли. Качество воздуха после бури усугубляет промышленное загрязнение, уровень которого в Пекине в последние две недели оказался особенно высоким.

Весной 2022 года череда пыльных бурь накрыла Ирак. В стране были закрыты аэропорты и общественные здания. Количество пострадавших от природных явлений в стране исчислялось тысячами. По прогнозу Министерства окружающей среды Ирака, в течение следующих двух десятилетий страна может переживать в среднем 272 дня песчаных бурь в году, а к 2050 году число таких дней превысит 300.