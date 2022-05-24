Оценена вероятность проникновения пылевых бурь из Ирака на территорию России

Климатолог Кислов счел приход пылевых бурь из Ирака на территорию России маловероятным

Вероятность проникновения участившихся пылевых бурь в Ираке на территорию России мала, считает завкафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук Александр Кислов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По словам климатолога, так как между странами несколько тысяч километров, России эта опасность не грозит. Такие расстояния могут преодолевать только глобальные пылевые бури, но на Земле они не встречаются, отметил он.

«На Марсе бывает такое явление — это глобальная пыльная буря, когда в атмосферу всей планеты поднимается очень много пыли, и это пылевое облако живет там на протяжении месяцев. Это глобальное явление, потому что оно охватывает всю планету. На Земле такого глобального эффекта нет нигде, даже из Сахары, из самого мощного источника, пыль, конечно, выносится в Атлантический океан в виде облака, но быстро рассеивается», — поделился Кислов.

Ранее, 23 мая, Ирак накрыла уже девятая с начала апреля мощная пыльная буря, из-за которой были закрыты аэропорты и общественные здания, сообщил телеканал Al Arabiya. Количество пострадавших от природных явлений в стране исчисляется тысячами. По прогнозу Министерства окружающей среды Ирака в течение следующих двух десятилетий страна может пережить в среднем 272 дня песчаных бурь в году, а к 2050 году их число превысит 300 дней.