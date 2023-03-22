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20:20, 22 марта 2023Россия

Пьяный россиянин сбил мужчину вместе со скамейкой и попал на видео

В Свердловской области пьяный мужчина сбил человека вместе со скамейкой и попал на видео

В Городе Карпинск Свердловской области пьяный мужчина сел за руль и сбил человека вместе со скамейкой. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал «Вечерний Карпинск».

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Ленина. На записи показаны мужчина и женщина, стоящие возле подъезда. Внезапно в кадре появляется автомобиль Lada Priora, который вылетает на обочину и въезжает в сугроб, сбивая скамейку и мужчину возле нее. В результате удара пострадавшего отбрасывает в сторону.

Сотрудники ГИБДД рассказали, что россиянин, находящийся за рулем машины, был в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что пострадавший мужчина отделался ушибами. По неофициальным данным издания, наезд мог быть совершен преднамеренно из-за чувства ревности.

Ранее в Приморском крае пьяная беременная девушка без прав сбила двух пешеходов. Один из них погиб, а второго доставили в больницу.

Варвара Родикова
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