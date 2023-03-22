В США заявили о дефиците детских лекарств и антибиотиков

Сенат США сообщил об угрозе нацбезопасности из-за дефицита детских лекарств и антибиотиков

Соединенные Штаты испытывают дефицит детских лекарств и антибиотиков, нехватка важнейших препаратов растет, это представляет угрозу национальной безопасности. Об этом сообщил комитет Сената по внутренней безопасности и правительственным делам, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, кризис в американской фармацевтической отрасли вызван экономическими факторами. Кроме того, на ситуацию негативно влияет зависимость от иностранных источников, а также «плохая видимость» цепочек поставок. Американское правительство не может отследить всю цепочку поставок, от исходных материалов до готовых препаратов, говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения и социальных служб США закупает лекарство для лечения острой лучевой болезни на 290 миллионов долларов.