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21:37, 22 марта 2023Мир

В США заявили о дефиците детских лекарств и антибиотиков

Сенат США сообщил об угрозе нацбезопасности из-за дефицита детских лекарств и антибиотиков

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

Соединенные Штаты испытывают дефицит детских лекарств и антибиотиков, нехватка важнейших препаратов растет, это представляет угрозу национальной безопасности. Об этом сообщил комитет Сената по внутренней безопасности и правительственным делам, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, кризис в американской фармацевтической отрасли вызван экономическими факторами. Кроме того, на ситуацию негативно влияет зависимость от иностранных источников, а также «плохая видимость» цепочек поставок. Американское правительство не может отследить всю цепочку поставок, от исходных материалов до готовых препаратов, говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения и социальных служб США закупает лекарство для лечения острой лучевой болезни на 290 миллионов долларов.

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Марина Совина
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