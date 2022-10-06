США решили запастись лекарствами для лечения лучевой болезни

ASPR: США закупят препарат Nplate для лечения острой лучевой болезни на $290 миллионов

Министерство здравоохранения и социальных служб США закупает лекарство для лечения острой лучевой болезни на 290 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте американского Управления по стратегической

готовности и реагированию (ASPR, Administration for Strategic Preparedness & Response).

«В рамках продолжительных и постоянных усилий, направленных на то, чтобы лучше подготовиться к спасению жизней после радиологических и ядерных чрезвычайных ситуаций, Министерство здравоохранения и социальных служб США закупает партию препарата Nplate у [американской фармкомпании] Amgen USA Inc.», — говорится в сообщении.

Острая лучевая болезнь возникает вследствие воздействия высокой дозы радиации, достигающей внутренних органов за считаные секунды, в течение короткого промежутка времени. Симптомы включают нарушение свертываемости крови в результате низкого количества тромбоцитов, что может привести к неконтролируемому и опасному для жизни кровотечению.

В США Nplate одобрен для лечения повреждений клеток крови, которые сопровождают острую лучевую болезнь. Чтобы уменьшить радиационно-индуцированное кровотечение, Nplate стимулирует выработку организмом тромбоцитов. Препарат можно применять для лечения взрослых и детей. Также Nplate одобрен для лечения людей с иммунной тромбоцитопенией, заболеванием крови, приводящим к снижению количества тромбоцитов.

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