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США решили запастись лекарствами для лечения лучевой болезни

ASPR: США закупят препарат Nplate для лечения острой лучевой болезни на $290 миллионов

Кадр: Miroslav Takov / YouTube

Министерство здравоохранения и социальных служб США закупает лекарство для лечения острой лучевой болезни на 290 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте американского Управления по стратегической
готовности и реагированию (ASPR, Administration for Strategic Preparedness & Response).

«В рамках продолжительных и постоянных усилий, направленных на то, чтобы лучше подготовиться к спасению жизней после радиологических и ядерных чрезвычайных ситуаций, Министерство здравоохранения и социальных служб США закупает партию препарата Nplate у [американской фармкомпании] Amgen USA Inc.», — говорится в сообщении.

Острая лучевая болезнь возникает вследствие воздействия высокой дозы радиации, достигающей внутренних органов за считаные секунды, в течение короткого промежутка времени. Симптомы включают нарушение свертываемости крови в результате низкого количества тромбоцитов, что может привести к неконтролируемому и опасному для жизни кровотечению.

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В США Nplate одобрен для лечения повреждений клеток крови, которые сопровождают острую лучевую болезнь. Чтобы уменьшить радиационно-индуцированное кровотечение, Nplate стимулирует выработку организмом тромбоцитов. Препарат можно применять для лечения взрослых и детей. Также Nplate одобрен для лечения людей с иммунной тромбоцитопенией, заболеванием крови, приводящим к снижению количества тромбоцитов.

Ранее украинские власти выпустили рекомендации для граждан на случай ядерного удара или аварии на атомной электростанции (АЭС).

До этого The Times со ссылкой на высокопоставленного источника в сфере обороны заявило, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море на границе с Украиной. Такой вариант, считает собеседник издания, более вероятен, чем применение тактического ядерного оружия на территории Украины.

В Кремле ответили, что не желают принимать участие в ядерной риторике, которой занимаются страны Запада.

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Варвара Кошечкина
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