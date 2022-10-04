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На Украине выпустили рекомендации на случай ядерного удара

Украинские власти выпустили рекомендации на случай ядерного удара или аварии на АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Украинские власти выпустили рекомендации для граждан на случай ядерного удара или аварии на атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Алгоритм действий составил украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, вспышечной слепотой и ожогом глаз. Ложитесь на землю. Попробуйте найти в секундной доступности углубление или выступ, за которым можно спрятаться от ударной волны и обломков», — говорится в рекомендациях.

Также в ведомстве разъяснили, как действовать, находясь в помещении или в дороге, а также как помочь пострадавшим.

Ранее издание The Times со ссылкой на высокопоставленного источника в сфере обороны заявило, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море на границе с Украиной. Такой вариант, считает собеседник издания, наиболее вероятен, чем применение тактического ядерного оружия на территории Украины.

В Кремле ответили, что не желают принимать участие в ядерной риторике, которой занимаются страны Запада.

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Алевтина Запольская
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