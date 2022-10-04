На Украине выпустили рекомендации на случай ядерного удара

Украинские власти выпустили рекомендации на случай ядерного удара или аварии на АЭС

Украинские власти выпустили рекомендации для граждан на случай ядерного удара или аварии на атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Алгоритм действий составил украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, вспышечной слепотой и ожогом глаз. Ложитесь на землю. Попробуйте найти в секундной доступности углубление или выступ, за которым можно спрятаться от ударной волны и обломков», — говорится в рекомендациях.

Также в ведомстве разъяснили, как действовать, находясь в помещении или в дороге, а также как помочь пострадавшим.

Ранее издание The Times со ссылкой на высокопоставленного источника в сфере обороны заявило, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море на границе с Украиной. Такой вариант, считает собеседник издания, наиболее вероятен, чем применение тактического ядерного оружия на территории Украины.

В Кремле ответили, что не желают принимать участие в ядерной риторике, которой занимаются страны Запада.