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08:30, 22 марта 2023Забота о себе

Психолог назвала неочевидную причину проблем с сексом у мужчин и женщин

Психолог Фаст назвала сильный стресс причиной серьезных проблем с сексом у мужчин и женщин

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Хронический стресс приводит к серьезным проблемам в интимной жизни, в том числе к развитию психогенного расстройства сексуального поведения. Об этом психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets Светлана Фаст рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Психогенными сексуальными расстройствами Фаст назвала нарушения, в возникновении которых ведущую роль играет явное или неочевидное «застревание» нервной системы в состоянии готовности к ответу на опасность. Подобные нарушения встречаются как у мужчин, так и у женщин, длительное время испытывающих сильный стресс. По этой причине у них развиваются хроническая усталость, панические атаки, повышенная тревожность и депрессия. Все это мешает им получать удовольствие от интимной близости, объяснила психолог.

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По словам собеседницы «Ленты.ру», симптомы расстройства могут возникать на любом этапе сексуальной реакции: влечение, возбуждение или оргазм. Из-за снижения или отсутствия интереса к сексу у человека развиваются апатия, отвращение к партнеру, прелюдии, половому контакту, нежелание идти на близкий контакт даже во время разговора.

Возбуждение у женщин может сопровождаться вагинизмом — спазмами влагалищных мышц, отсутствием лубрикации. У мужчин могут появиться проблемы с эрекцией. Также в этом состоянии у них часто возникает преждевременная эякуляция — семяизвержение происходит практически сразу, до наступления оргазма

Светлана Фастпсихолог-сексолог

Среди других частых проявлений психогенного расстройства сексуального поведения из-за стресса Фаст выделила полное отсутствие или редкое и несистемное наступление оргазмов, возможны болевые ощущения у обоих партнеров во время фрикций.

Чтобы снизить стрессовый фактор, психолог посоветовала проанализировать, какие источники информации и ситуации активизируют тревожность, и по возможности избегать событий и коммуникации, которые вызывают напряжение.

Также важно найти источники расслабления тела и разума. Это могут быть прогулки, творчество, медитации, массажи, тренинги, консультации с психологом. Помимо этого, очень важны сбалансированное питание, питьевой режим, полноценный сон

Светлана Фастпсихолог-сексолог

Ранее сексолог-психолог Россияна Лучкина перечислила мужчинам причины развития синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи. Спровоцировать его могут неуверенность в себе, предыдущие неудачи в постели, а также временное ослабление потенции из-за употребления алкоголя или проблем со здоровьем.

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Наталья Обрядина
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