Российский актер передал помощь бойцам в зоне спецоперации на Украине

Российский актер Антон Шагин передал помощь бойцам спецназа в зоне спецоперации на Украине

Российский актер театр и кино Антон Шагин в рамках проекта «Все для Победы!» Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) передал помощь бойцам спецназа. Военные выполняют задачи в зоне спецоперации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.

«Привезли все, что обещали, здесь тепловизоры, бинокли и много полезной техники для наших бойцов. Передаем, гордимся и ждем с победой. Вопрос не стоял собирать или не собирать, как только появилась возможность, то сразу начали это делать», — отметил артист.

В конце февраля ОНФ попало в десятый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России. Движение организует социальную кампанию «Все для победы!» в рамках которой собирает пожертвования в поддержку военнослужащих Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Переданная помощь закупается на средства россиян.

Руководитель представительства ОНФ в ЛНР Анна Еременко рассказала, что военнослужащим передали портативные радиостанции, аккумуляторы, тепловизорные бинокли, монокуляры и прицелы, лазерные дальномеры и детские письма.

6 марта советская и российская оперная певица Любовь Казарновская заявила, что многие отечественные артисты записываются в очередь с целью посетить Донбасс и выступить там. При этом звезда добавила, что сама не посещала зону спецоперации. Однако будет рассматривать возможность поездки туда с концертом в случае, «если поступит искренний и добрый запрос на то, что хотят услышать Казарновскую».