Петербургские депутаты предложат ГД ввести штрафы за выгул собак без намордника

Депутаты Петербурга намерены предложить ГД ввести штрафы за выгул собак без намордника

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга намерены предложить Государственной Думе (ГД) ввести штрафы за выгул потенциально опасных пород собак без намордника. Парламентарии одобрили инициативу в первом чтении в ходе заседания 22 марта, передает «Коммерсантъ».

Авторами предложения выступили депутаты-единороссы Андрей Рябоконь, Алексей Макаров, Антон Соловьев, Андрей Горшечников и Денис Четырбок. Согласно проекту, физических лиц при отсутствии намордника на потенциально опасной собаке следует штрафовать на сумму до трех тысяч рублей, должностных — до 15 тысяч рублей, а юрлиц — до 30 тысяч рублей.

В перечень потенциально опасных собак были включены 12 пород, среди них акбаш, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог, алапахский чистокровный, волкособ, бэндог, волкособачьи гибриды, гуль-донг, питбульмастиф и северокавказская собака.

Коллеги по Заксобранию неоднозначно восприняли инициативу. К примеру, депутату из фракции «Яблоко» Борису Вишневскому стало интересно, как часто собак выгуливают юридические лица. Депутат Рябоконь в ответ на это указал, что штраф может распространиться на «гостиницы для собак», в которых представлена услуга выгула.

Лидер фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов высказал мнение, что нужно ограничиться городским законом для сокращения времени рассмотрения предложения.

В начале февраля депутат Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил за запрет заводить бойцовских собак без специального разрешения. Предложение появилось после того, как в подмосковном Пушкино бойцовская собака сорвалась с поводка и напала на двоих маленьких детей. В результате нападения четырехлетняя девочка получила многочисленные раны лица, ее доставили в больницу.