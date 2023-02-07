В Госдуме высказались о запрете заводить бойцовских собак без спецразрешения

Депутат Леонов выступил за запрет заводить бойцовских собак без специального разрешения

Необходимо вводить меры для ужесточения условий, при которых человек может завести бойцовскую собаку, заявил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал запретить заводить бойцовских собак без специального разрешения по аналогии с оружием. По его словам, в ближайшее время СПЧ обсудит эту тему с экспертами для подготовки инициатив.

Это очень созвучно с предложениями ЛДПР. Мы полностью бы поддерживали такую инициативу. Бойцовские собаки должны использоваться исключительно в силовых структурах и там, где они требуются для государства, но ни в коем случае не содержаться в квартирах и представлять опасность для граждан Сергей Леонов депутат Госдумы

На текущий момент КоАП предусматривает штрафы за выгул бойцовских собак без намордника, отметил парламентарий. «Мы предложили еще более ужесточить эти штрафы, законопроект внесен в Госдуму», — поделился он.

Предложение по ограничению в СПЧ озвучили после того, как в подмосковном Пушкино бойцовская собака сорвалась с поводка и напала на двоих маленьких детей. Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. В результате нападения четырехлетняя девочка получила многочисленные раны лица, ее госпитализировали.

Ранее в Омске на мальчика напала стая из восьми бродячих собак. Отогнать животных помог проезжавший мимо водитель. На опубликованных кадрах видно, как мужчина, заметив, что собаки окружили ребенка, заехал в автомобиле на тротуар в сквере.

