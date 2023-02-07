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16:11, 7 февраля 2023Россия

В Госдуме высказались о запрете заводить бойцовских собак без спецразрешения

Депутат Леонов выступил за запрет заводить бойцовских собак без специального разрешения

Фото: Павел Каравашкин / Коммерсантъ

Необходимо вводить меры для ужесточения условий, при которых человек может завести бойцовскую собаку, заявил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал запретить заводить бойцовских собак без специального разрешения по аналогии с оружием. По его словам, в ближайшее время СПЧ обсудит эту тему с экспертами для подготовки инициатив.

Это очень созвучно с предложениями ЛДПР. Мы полностью бы поддерживали такую инициативу. Бойцовские собаки должны использоваться исключительно в силовых структурах и там, где они требуются для государства, но ни в коем случае не содержаться в квартирах и представлять опасность для граждан

Сергей Леоновдепутат Госдумы

На текущий момент КоАП предусматривает штрафы за выгул бойцовских собак без намордника, отметил парламентарий. «Мы предложили еще более ужесточить эти штрафы, законопроект внесен в Госдуму», — поделился он.

Предложение по ограничению в СПЧ озвучили после того, как в подмосковном Пушкино бойцовская собака сорвалась с поводка и напала на двоих маленьких детей. Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. В результате нападения четырехлетняя девочка получила многочисленные раны лица, ее госпитализировали.

Ранее в Омске на мальчика напала стая из восьми бродячих собак. Отогнать животных помог проезжавший мимо водитель. На опубликованных кадрах видно, как мужчина, заметив, что собаки окружили ребенка, заехал в автомобиле на тротуар в сквере.

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Екатерина Смирная
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