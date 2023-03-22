В Венгрии возмутились вмешательством США в дела других стран

Глава МИД Венгрии Сийярто возмутился вмешательством США в дела других стран

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение тем, что США, по его мнению, вмешиваются во внутренние дела других стран. Его слова приводит РИА Новости.

Вмешательством он назвал регулярные доклады Госдепартамента США о состоянии прав человека и различных проблемах в других странах, которые, по утверждению Сийярто, содержат односторонние сведения и зачастую финансируются самими Штатами.

«Каждый год меня снова и снова шокируют подобные заявления Госдепа США. <…> Я не знаю о том, чтобы МИД Боснии и Герцеговины, а тем более МИД Венгрии писало доклад о правах человека и других ситуациях в других странах. Почему? Потому что, с одной стороны, это не наше дело, а с другой стороны, мы тут ни при чем», — высказался министр в ходе визита в Сараево.

Также Сийярто выразил мнение, что сейчас в международной политике нет взаимоуважения, и некоторые страны очень охотно вмешиваются в дела других стран.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не собирается поддерживать движение Украины в сторону Евросоюза и НАТО, пока Киев не восстановит права закарпатских венгров.

