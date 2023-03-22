Ищущий рога оленей мужчина случайно наткнулся на человеческие останки

Fox News: в США мужчина нашел человеческие останки при поиске рогов, сброшенных оленями

В американском штате Канзас мужчина искал рога, сброшенные оленями, и случайно наткнулся на человеческие останки. Об этом сообщает Fox News.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, установили, что останки принадлежат человеку, но определить возраст и пол погибшего не удалось — из-за того, что тело сильно разложилось.

Канзасское бюро расследований и офис шерифа округа Аллен ведут следствие. Планируется провести экспертизу, чтобы установить личность погибшего и найти его родственников. Представитель бюро расследований сообщил, что в первую очередь следователи займутся поиском и проверкой информации о пропавших без вести, чтобы быстрее идентифицировать скончавшегося.

Ранее сообщалось, что жительница США Дженнифер Мэдж нашла мертвого мужа в кладовке через восемь месяцев после его исчезновения. Полиция установила, что мужчина покончил с собой.