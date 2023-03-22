Киберэксперт назвал способ «скрытно» читать сообщения в Telegram

Киберэксперт Степанов заявил, что с авиарежимом можно скрытно читать сообщения в Telegram

Руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов в беседе с агентством «Прайм» назвал способы, как «скрытно» прочитать сообщения в Telegram.

По словам Степанова, самый простой — прочитать push-уведомления на разблокированном устройстве (например, телефоне, смарт-часах), не открывая чат в приложении. Также можно открыть предварительный просмотр чата в самом Telegram, удерживая нажатием диалог с отправителем сообщения.

Владельцы iOS могут включить на устройстве авиарежим, прочитать переписку и выйти из приложения. После выключения авиарежима и включения сигнала сотовой связи ваш собеседник не получит уведомление о прочитанном сообщении, заявил киберэксперт.

Ранее Валерий Степанов заявил, что нельзя стать «невидимкой», если выключить функцию геолокации на смартфоне. Киберэксперт назвал способ обнаружить смартфон без геолокации и объяснил, что это возможно сделать через сотовую вышку.