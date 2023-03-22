Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:11, 22 марта 2023Наука и техника

Астрономы предупредили об угрозе мегасозвездий спутников

Nature Astronomy: мега-созвездия спутников помешают астрономическим наблюдениям

Фото: Kevin Quezada kevinqa / Unsplash

Астрономы предупредили, что световое загрязнение, которое создается растущим числом спутников, вращающихся вокруг Земли, представляет собой глобальную угрозу для научных наблюдений. Об этом сообщается в серии статей, опубликованных в журнале Nature Astronomy. Пресс-релиз доступен на сайте Phys.org.

Как пишут ученые, большее количество аппаратов на околоземной орбите поспособствует росту количества космического мусора. Это, в свою очередь, приведет к быстрому увеличению яркости ночного неба наряду с серьезным риском столкновения спутников с объектами сантиметрового размера. Увеличение трафика на низкой околоземной орбите обернется потерей астрономических данных и уменьшит возможности для наземных открытий, поскольку слабые астрофизические сигналы все больше теряются в шуме.

Моделирование показало, что для обсерватории Веры Рубин, гигантского телескопа, который в настоящее время строится в Чили, самая темная часть ночного неба станет на 7,5 процента ярче в течение следующего десятилетия. Это добавит почти год дополнительных наблюдений, которые обойдутся примерно в 21,8 миллиона долларов.

Световое загрязнение угрожает не только профессиональным астрономам и крупным обсерваториям. По мнению ученых, под угрозой также находится культурное наследие, связывающее человека с космосом и миром. Яркое ночное небо означает, что человечество потеряет возможность беспрепятственно наблюдать некоторые уникальные небесные явления.

Астрономы призвали резко сократить крупные орбитальные группировки — так называемые мегасозвездия спутников. При этом ученые не исключают возможность полного запрета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Шойгу подтвердил попытку атаки украинских беспилотников на Севастополь
Зеленский посетил ВСУ под Артемовском
Звезда фильма «Она — мужчина» жила на улице перед отправкой в психбольницу
В Молдавии заблокировали сайты агентства Sputnik
Описаны подробности выздоровления Костомарова
Астрономы предупредили об угрозе мегасозвездий спутников
Вычислено среднее время подачи такси в Москве
Законность штрафа Google в размере двух миллиардов рублей подтвердили
Экс-начальника российской колонии осудили на 4 года за растрату 700 тысяч рублей
Раскрыта опасность вождения машины в солнцезащитных очках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.