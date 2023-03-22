В России оценили незаконные приговоры украинских судей депутатам и сенаторам

СКР привлечет к ответственности судей Украины за незаконные приговоры депутатам России

Следственный комитет России (СКР) намерен привлечь к уголовной ответственности всех украинских прокуроров и судей за незаконные приговоры российским депутатам и сенаторам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В СКР сослались на сообщения СМИ о том, что 20 депутатам Госдумы России на Украине вынесли заочные приговоры.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным в рамках расследования уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности российских парламентариев установить конкретных должностных лиц из числа сотрудников прокуратуры и судебных органов Украины, принимавших незаконные решения.

В феврале сообщалось, что на Украине начали заочно выносить приговоры депутатам Госдумы России за обращение к президенту Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик и ратификации соответствующих договоров в феврале 2022 года. Российские парламентарии получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.