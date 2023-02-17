На Украине заочно осудили семерых российских депутатов

«Ъ»: суды на Украине заочно вынесли приговоры семи депутатам Госдумы России

На Украине начали заочно выносить приговоры депутатам Госдумы России за обращение к президенту Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ратификацию соответствующих договоров в феврале 2022 года. Так, уже семеро парламентариев получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом в пятницу, 17 февраля, пишет «Коммерсантъ».

Первый из таких приговоров был вынесен 14 декабря 2022 года в ходе закрытого заседания в отношении депутата Госдумы и певца Дениса Майданова. Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статья 110 УК Украины), его приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным Единого государственного реестра судебных решений Украины, еще шестерых российских парламентариев осудили в период с 10 января по 6 февраля. К такому же наказанию и по тем же основаниям заочно приговорены депутаты Дмитрий Исламов, Николай Борцов, Николай Панков, Валентина Артамонова и Михаил Кузьмин. Срок также получила Валентина Пивненко, однако ей суд назначил на один год лишения свободы меньше, чем остальным.

Кроме того, на Украине началось рассмотрение еще как минимум трех похожих уголовных дел против депутатов Госдумы, в том числе вице-спикера Алексея Гордеева. При этом 23 января Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о направлении в суды обвинительных актов против еще 55 депутатов Госдумы, в том числе спикера Вячеслава Володина.

Депутаты Валентина Пивненко и Дмитрий Исламов узнали о приговорах из беседы с изданием. «Какую награду я получила от фашистов!» — заявила Пивненко. По ее мнению, приговор был вынесен «от зла и бессилия, потому что мы скоро победим», а последствий в этом для себя она не видит, поскольку уже находится под санкциями, проживает в Карелии, а отпуска проводит на даче. «Меня это вообще нисколько не колышет», — подчеркнула она. Исламов не захотел вникать в приговор. «Пусть это останется на совести тех, кто такие решения принимает», — резюмировал депутат.

Николай Панков заявил, что приговор свидетельствует о том, что Госдума «принимает решения, которые отстаивают интересы России, семьи, правопорядка и уважения к другим государствам», а приговор его «никак не связывает», поскольку он не ездил и не намерен ездить в страны, поддерживающие подобные решения.

Михаил Кузьмин назвал новость о приговоре пустяком, выразив при этом беспокойство из-за возможного в этой связи запрета выехать за границу на лечение «потому что материал, конечно же, будет в Интерполе», цитирует издание комментарий депутата на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее СБУ обвинила депутата Госдумы Адама Делимханова в поддержке действий России в ходе специальной военной операции и в посягательстве на территориальную целостность Украины. В вину ему вменяют участие в штурме Мариуполя, а также командование боевыми подразделениями.