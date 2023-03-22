Приложение «Ножницы» из Windows 11 посчитали небезопасным

XDA Developers: приложение «Ножницы» из Windows 11 позволило раскрыть приватную информацию

Специалисты по безопасности раскрыли уязвимость во встроенном в Windows 11 приложении «Ножницы». Об этом сообщает издание XDA Developers.

Программа «Ножницы» позволяет создавать скриншоты, обрезая часть изображения. По словам журналистов медиа, пользователи Windows обычно применяют инструмент, чтобы поделиться с кем-то частью определенного снимка. Оказалось, что из-за встроенной уязвимости получатель изображения может восстановить его исходное состояние.

«Это довольно серьезная уязвимость, учитывая, что пользователи нередко обрезают или размывают приватную информацию на изображениях вещей, которыми хотят поделиться», — отметили авторы. Специалисты посчитали, что злоумышленники могут получить отредактированный файл и вернуть его первоначальное состояние.

По словам экспертов по безопасности, Microsoft уже уведомили о проблеме. Ожидается, что инженеры корпорации в ближайшее время подготовят исправляющее ошибку обновление.

Ранее о похожей проблеме, только связанной со смартфонами Google Pixel, рассказали независимые инженеры по безопасности. Оказалось, что если отправить отредактированные снимки через смартфоны устройства серии Pixel, то адресат может восстановить их и получить доступ к личной информации.