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11:18, 22 марта 2023Россия

Стая собак напала на девочку у российской школы

В Бурятии на автобусной остановке у школы на девочку напала стая собак

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Бурятии на девочку, которая стояла на автобусной остановке около школы, напала стая собак. Об этом в среду, 22 марта, сообщает «Информ Полис».

Инцидент произошел в Баргузинском районе. После нападения девочка позвонила родителям и рассказала о случившемся.

В администрации сельского поселения, где все случилось, заявили о намерении внести собак в список животных, подлежащих отлову. Бездомные они или нет — не уточняется.

Ранее в марте в другом российском регионе — Свердловской области — стая бродячих собак напала на детей рядом с площадкой и загнала их на горку. Местные жители сняли произошедшее на видео.

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Евгения Куликова
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