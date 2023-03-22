Стая собак напала на девочку у российской школы

В Бурятии на автобусной остановке у школы на девочку напала стая собак

В Бурятии на девочку, которая стояла на автобусной остановке около школы, напала стая собак. Об этом в среду, 22 марта, сообщает «Информ Полис».

Инцидент произошел в Баргузинском районе. После нападения девочка позвонила родителям и рассказала о случившемся.

В администрации сельского поселения, где все случилось, заявили о намерении внести собак в список животных, подлежащих отлову. Бездомные они или нет — не уточняется.

Ранее в марте в другом российском регионе — Свердловской области — стая бродячих собак напала на детей рядом с площадкой и загнала их на горку. Местные жители сняли произошедшее на видео.