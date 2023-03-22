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21:11, 22 марта 2023Мир

В ООН высказались о диалоге по достижению справедливого мира на Украине

В ООН заявили, что поддерживают любые усилия по достижению справедливого мира на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак рассказал о поддержке всемирной организацией все прилагаемые усилия, направленные на достижение справедливого мира на Украине, сообщает ТАСС.

Комментируя совместное заявление по ситуации на Украине президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина после встречи в Москве, Хак отметил, что ООН ценит все усилия по урегулированию украинского кризиса с помощью диалога.

«Генеральный секретарь ООН ясно заявлял, что он сделает все возможное для наступления мира на Украине, если стороны этого захотят», — заявил он.

По его словам, генсек организации Антониу Гутерриш продолжает поддерживать контакты со сторонами и помогать в разрешении данного вопроса.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия начала «переориентацию направления ударов» и теперь нацелена на склады горюче-смазочных материалов на Украине.

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Марина Совина
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