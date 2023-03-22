На Украине заявили об изменении направления российских ударов

Замначальника ГУР Минобороны Украины: Россия переориентировала удары на склады с горючим

Россия начала «переориентацию направления ударов» и теперь нацелена на склады горюче-смазочных материалов на Украине. Об изменении тактики заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, его цитирует РИА Новости.

По данным Скибицкого, в результате последних ударов повреждены базы с горюче-смазочными материалами в Днепровской и Львовской областях. Помимо этого, пострадала система логистики военных группировок.

«Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская Федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада», — раскрыл подробности украинский чиновник.

9 марта Минобороны России заявило об «ударе возмездия» за атаку на Брянскую область. По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

В министерстве уточнили, что целью ударов были объекты военной инфраструктуры Украины, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и объекты энергетики, которые их обеспечивали. В результате атаки российским войскам удалось сорвать переброску резервов и железнодорожные перевозки иностранного вооружения, а также вывести из строя производства по ремонту военной техники и созданию боеприпасов.