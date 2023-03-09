Минобороны заявило об «ударе возмездия» после атаки ДРГ на Брянскую область

МО РФ заявило об ударе возмездия по Украине в ответ на террористические акции под Брянском

Россия в ответ на атаку на Брянскую область, совершенной украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) 2 марта, нанесла «удар возмездия». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». В результате оказались поражены элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия ОПК и объекты энергетики на Украине.

2 марта на территорию села Любечане Брянской области проникла вооруженная группа диверсантов, которая обстреляла легковой автомобиль. В результате погибли два человека, а также был ранен десятилетний мальчик.

Впоследствии президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом, подчеркнув, что диверсанты сознательно стреляли по машине с детьми. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после случившегося в граничащем с Украиной российском регионе будут приниматься шаги по недопущению повторения этих событий.