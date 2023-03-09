Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:13, 9 марта 2023Россия

Минобороны раскрыло результаты «удара возмездия» за атаку на Брянскую область

МО РФ: в результате «удара возмездия» сорвана переброска резервов иностранного вооружения

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В результате «удара возмездия» за атаку на Брянскую область была сорвана переброска резервов иностранного вооружения. Об этом в четверг, 9 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

В МО РФ раскрыли, что атака была совершена с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного и наземного базирования.

«В результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения», — заявили в Минобороны, добавив, что из строя также удалось вывести производства по ремонту военной техники и созданию боеприпасов.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен ребенок. Мальчика доставили в Брянскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает.

Вечером того же дня Федеральная служба безопасности сообщила, что нарушителей границы выдавили за пределы России, после чего по ним был нанесен артиллерийский удар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об «ударе возмездия» после атаки ДРГ на Брянскую область
Турция заявила о проведении переговоров по зерновой сделке с Украиной и ООН
Россиянам захотели упростить один вид перепланировки
Лавров назвал стыдными попытки СМИ переложить вину за подрыв «Северных потоков»
Стало известно о новом дешевом электромобиле Tesla
Полуторогодовалого москвича спасли из запертой квартиры
В Грузии собрались провалить голосование по закону об иноагентах
Парламент Грузии отозвал законопроект об иноагентах из Совета Европы
ВСУ потеряли убитыми десятки человек на купянском направлении
Прожившие 50 лет в браке супруги назвали секрет крепких отношений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.