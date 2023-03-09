Минобороны раскрыло результаты «удара возмездия» за атаку на Брянскую область

МО РФ: в результате «удара возмездия» сорвана переброска резервов иностранного вооружения

В результате «удара возмездия» за атаку на Брянскую область была сорвана переброска резервов иностранного вооружения. Об этом в четверг, 9 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

В МО РФ раскрыли, что атака была совершена с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного и наземного базирования.

«В результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения», — заявили в Минобороны, добавив, что из строя также удалось вывести производства по ремонту военной техники и созданию боеприпасов.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен ребенок. Мальчика доставили в Брянскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает.

Вечером того же дня Федеральная служба безопасности сообщила, что нарушителей границы выдавили за пределы России, после чего по ним был нанесен артиллерийский удар.