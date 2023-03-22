В МВД раскрыли детали спецоперации с ФСБ против фальшивомонетчиков из Дагестана

МВД: в доме жителя Дагестана изъяты станок и клише для печати фальшивых купюр в 5000 руб.

На Северном Кавказе полицейские совместно с сотрудниками ФСБ ликвидировали крупное производство поддельных купюр достоинством пять тысяч рублей и 100 долларов. Детали спецоперации «Ленте.ру» раскрыла официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подпольная типография была оборудована в доме жителя Левашинского района Дагестана. Оттуда изъяты печатный станок и клише для изготовления фальшивых купюр, краска, бумага и компоненты для имитации средств защиты денежных знаков. Также там были найдены 300 автоматных патронов. В МВД предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, которые задерживают подозреваемых и проводят обыск в подпольной типографии.

По версии следствия, фальшивые деньги на сумму 11 миллионов рублей участники преступной группы распространяли в Ингушетии, Чечне, Дагестане, а также Ростовской области и Ставропольском крае. Поддельные пятитысячные купюры продавались по цене в полтора-два раза ниже номинала. В МВД отметили, что фальшивки можно было распознать только с помощью специального оборудования.

Участница криминальной схемы, отвечавшая за транспортировку подделок, задержана полицейскими в Пятигорске с партией из 1271 поддельной купюры на сумму более 6,3 миллиона рублей. Всего арестовано 11 человек. Следователь МВД возбудил уголовное дело.