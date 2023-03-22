Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:58, 22 марта 2023Силовые структуры

В Дагестане ФСБ раскрыла печатавших пятитысячные купюры фальшивомонетчиков

ФСБ раскрыла группу из 11 фальшивомонетчиков, печатавших в Дагестане пятитысячные купюры

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

ФСБ раскрыла группу из 11 фальшивомонетчиков, печатавших в Дагестане купюры. Об этом в среду, 22 марта, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, сообщники печатали поддельные пятитысячные купюры. Таким образом годовой объем продукции составлял более одного миллиарда рублей.

В настоящий момент участники группы отправлены в СИЗО. Бойцы спецслужбы провели обыски и изъяли у них оборудование для изготовления денег.

Ранее стало известно, что в Ростовской области, Дагестане и Ингушетии оперативники ФСБ задержали фальшивомонетчиков, которые производили поддельные купюры в промышленном масштабе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали надводные беспилотники
Умер бывший глава Центризбиркома Чуров
Ушедший из «Рубина» грузинский футболист подорожал на 25 миллионов евро
Полугодовалая девочка умерла после падения из рук матери в российском городе
Американским F-15EX вернут основное преимущество
Украинский депутат обвинил Зеленского в коррупции
Раскрыт средний заработок московского сомелье
Северная Корея запустила крылатую ракету в сторону Японского моря
В МИД заявили о нежелании США идти по пути деэскалации на Украине
Disney выпустит посвященный Эду Ширану мини-сериал
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.