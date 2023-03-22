В Дагестане ФСБ раскрыла печатавших пятитысячные купюры фальшивомонетчиков

ФСБ раскрыла группу из 11 фальшивомонетчиков, печатавших в Дагестане пятитысячные купюры

ФСБ раскрыла группу из 11 фальшивомонетчиков, печатавших в Дагестане купюры. Об этом в среду, 22 марта, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, сообщники печатали поддельные пятитысячные купюры. Таким образом годовой объем продукции составлял более одного миллиарда рублей.

В настоящий момент участники группы отправлены в СИЗО. Бойцы спецслужбы провели обыски и изъяли у них оборудование для изготовления денег.

Ранее стало известно, что в Ростовской области, Дагестане и Ингушетии оперативники ФСБ задержали фальшивомонетчиков, которые производили поддельные купюры в промышленном масштабе.