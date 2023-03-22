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В Дагестане ФСБ раскрыла печатавших пятитысячные купюры фальшивомонетчиков
ФСБ раскрыла группу из 11 фальшивомонетчиков, печатавших в Дагестане пятитысячные купюры
ФСБ раскрыла группу из 11 фальшивомонетчиков, печатавших в Дагестане купюры. Об этом в среду, 22 марта, сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, сообщники печатали поддельные пятитысячные купюры. Таким образом годовой объем продукции составлял более одного миллиарда рублей.
В настоящий момент участники группы отправлены в СИЗО. Бойцы спецслужбы провели обыски и изъяли у них оборудование для изготовления денег.
Ранее стало известно, что в Ростовской области, Дагестане и Ингушетии оперативники ФСБ задержали фальшивомонетчиков, которые производили поддельные купюры в промышленном масштабе.