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20:50, 22 марта 2023Забота о себе

Названы опасные причины изменения запаха пота

Эндокринолог Калмурзина: запах пота может измениться из-за проблем с почками и кожей

Фото: Unsplash

Запах пота у человека может измениться из-за различных проблем со здоровьем, рассказала врач-эндокринолог, ревматолог Анастасия Калмурзина. Опасные причины изменения запаха пота она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Врач указала на то, что при многих заболеваниях нарушается равновесие между продуктами белкового и минерального обмена, изменяется кислотно-щелочной баланс пота, что вызывает неприятный запах. К примеру, продолжила Калмурзина, при проблемах с почками и патологиях мочевыделительной системы (мочекаменная болезнь, почечная недостаточность, онкологические заболевания) появляется неприятный запах, похожий на аммиак, а сами выделения начинают оставлять белые следы на одежде.

Неприятный гнилостный запах или сладковатые нотки, по словам Калмурзиной, пот может приобретать при патологиях кожи: наличии язвенных дефектов, фурункулов, гнойничковых поражений кожи, свидетельствующих о грибковых или бактериальных инфекциях. Также такой запах может сопровождать некоторые формы онкологических заболеваний.

Калмурзина добавила, что запах пота становится неприятным при болезнях пищеварительной системы: желудка, двенадцатиперстной кишки, панкреатите, диспепсии, грыже пищеводного отверстия диафрагмы, циррозе печени, гепатитах. В этих случаях пот приобретает стойкий запах тухлых яиц. Избавиться от него невозможно даже после душа.

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Помимо этого, отметила эндокринолог, изменение запаха пота может сопровождать некоторые серьезные инфекции: туберкулез легких, бронхит, пневмонию. При этих заболеваниях наблюдается обильное потоотделение в ночное время, из-за которого запах тела становится кислым.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила об опасности повышенного потоотделения. Врач рассказала, что подобный симптом может сигнализировать о нарушениях в работе эндокринной системы.

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Александра Лисица
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