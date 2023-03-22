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20:59, 22 марта 2023Из жизни

Шумные секс-вечеринки распугали редких птиц

Клуб с вечеринками для свингеров обеспокоил защитников природы в Великобритании

Фото: Audley C Bullock / Shutterstock / Fotodom

Защитники природы заявили, что шумные вечеринки свингеров беспокоят птиц, которые гнездятся на территории природного парка Фрамптон-Марш в Великобритании. Об этом сообщает издание The Lincolnite.

Обеспокоенные граждане добиваются, чтобы клуб Pool Shed лишили лицензии на продажу алкоголя. Они обратились к властям и заявили, что парк — непоходящее место для секс-вечеринок, которые там проводятся. По их мнению, громкая музыка и восторженные крики из джакузи по ночам распугали редких птиц, которые живут в этих местах.

Pool Shed считается популярной площадкой для свингерских вечеринок, привлекающей пары в возрасте 40-50 лет. На мероприятиях могут одновременно присутствовать более 200 человек, а веселье, как правило, продолжается до поздней ночи.

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Владелец клуба Нил Райт получил лицензию на продажу алкоголя еще в 2009 году и утверждает, что деятельность клуба никогда не вызывала нареканий. По его словам, муниципалитет и полиция проверяли заведение и остались довольны увиденным.

У нас бывают вечеринки «для взрослых», но мы никому не предлагаем секс. Мы просто предоставляем людям спокойное и безопасное место для встреч. Мне не нужна лицензия на предоставление интимных услуг. Они говорят, у нас свингерский клуб, но это не так. Люди снимают помещения для общения — вот и все. Здесь есть джакузи, бильярд и танцплощадка. У нас лицензия только на продажу алкоголя

Нил Райтвладелец клуба

Райт считает, что жалобы исходят от людей, которые живут в соседней деревне Фрамптон. По его мнению, их нисколько не беспокоит благополучие редких птиц. Они просто невзлюбили его клуб и теперь ищут любые способы, чтобы ему навредить.

Ранее сообщалось о мужчине, который случайно попал в свингер-клуб и нашел свое призвание. После этого опыта он создал сайт для немоногамных людей, которые ищут партнеров.

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Антонина Черташ
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Шумные секс-вечеринки распугали редких птиц
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