Тату-мастера назвали неподходящие для нанесения рисунков места на теле

Мастера салона Markd назвали глаза, лицо и спину неподходящим местом для нанесения тату

Мастера тату-салона Markd, расположенного в Сиднее, Австралия, назвали места на теле, которые не подходят для нанесения рисунков. Соответствующая публикация появилась на странице заведения в TikTok.

Так, один из специалистов рассказал, что никогда не будет татуировать глаза. По его мнению, данное желание клиента является странным и нелепым.

Кроме того, эксперты отметили лицо, спину и ягодицы. «Татуировки на руках — это нормально. Я думаю, что они являются наиболее приемлемыми местами для работы. А вот татуировки на лице я бы не рекомендовал», — пояснил другой сотрудник студии.

Ранее мастера тату-салона Markd предостерегли от нанесения одного рисунка на тело. Так, специалисты посоветовали не набивать в качестве татуировки имя возлюбленного. В то же время эксперты отметили, что есть некоторые исключения из правил. По их словам, имя возлюбленного можно нанести на свое тело, если вы состоите в законном браке.