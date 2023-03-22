Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:39, 22 марта 2023Ценности

Тату-мастера назвали неподходящие для нанесения рисунков места на теле

Мастера салона Markd назвали глаза, лицо и спину неподходящим местом для нанесения тату

Фото: Benjamin Lehman / Unsplash

Мастера тату-салона Markd, расположенного в Сиднее, Австралия, назвали места на теле, которые не подходят для нанесения рисунков. Соответствующая публикация появилась на странице заведения в TikTok.

Так, один из специалистов рассказал, что никогда не будет татуировать глаза. По его мнению, данное желание клиента является странным и нелепым.

Кроме того, эксперты отметили лицо, спину и ягодицы. «Татуировки на руках — это нормально. Я думаю, что они являются наиболее приемлемыми местами для работы. А вот татуировки на лице я бы не рекомендовал», — пояснил другой сотрудник студии.

Ранее мастера тату-салона Markd предостерегли от нанесения одного рисунка на тело. Так, специалисты посоветовали не набивать в качестве татуировки имя возлюбленного. В то же время эксперты отметили, что есть некоторые исключения из правил. По их словам, имя возлюбленного можно нанести на свое тело, если вы состоите в законном браке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали надводные беспилотники
В центре Москвы мужчина избил пенсионерку за отказ впустить в подъезд
Вильфанд спрогнозировал москвичам потепление до 13 градусов
Стало известно об отмене боя Фьюри и Усика
Россиянин на грузовике снес часть военного мемориала, уехал и попал на видео
Раскрыт новый вид хакерских атак в России
Тату-мастера назвали неподходящие для нанесения рисунков места на теле
Молодая россиянка до смерти избила трехмесячного сына и получила 15 лет колонии
Опубликован самый первый документ со списком жертв Хатыни
Овечкин забросил 820-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до 74 голов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.