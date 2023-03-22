Тату-мастера назвали неподходящие для нанесения рисунков места на теле
Мастера тату-салона Markd, расположенного в Сиднее, Австралия, назвали места на теле, которые не подходят для нанесения рисунков. Соответствующая публикация появилась на странице заведения в TikTok.
Так, один из специалистов рассказал, что никогда не будет татуировать глаза. По его мнению, данное желание клиента является странным и нелепым.
Кроме того, эксперты отметили лицо, спину и ягодицы. «Татуировки на руках — это нормально. Я думаю, что они являются наиболее приемлемыми местами для работы. А вот татуировки на лице я бы не рекомендовал», — пояснил другой сотрудник студии.
Ранее мастера тату-салона Markd предостерегли от нанесения одного рисунка на тело. Так, специалисты посоветовали не набивать в качестве татуировки имя возлюбленного. В то же время эксперты отметили, что есть некоторые исключения из правил. По их словам, имя возлюбленного можно нанести на свое тело, если вы состоите в законном браке.