Тату-мастера предостерегли от нанесения одного рисунка на тело

Тату-мастера салона Markd предостерегли от нанесения имени возлюбленного на тело

Мастера тату-салона Markd, расположенного в Сиднее, Австралия, предостерегли от нанесения одного рисунка на тело. Соответствующая публикация появилась на странице заведения в TikTok.

Так, специалисты посоветовали не набивать в качестве татуировки имя возлюбленного. «Не делайте этого! Это как проклятие, вы, вероятно, расстанетесь с ним или с ней на следующей неделе», — заявили они.

В то же время эксперты отметили, что есть некоторые исключения из правил. По их словам, имя возлюбленного можно нанести на свое тело, если вы состоите в законном браке.

Зрители, в свою очередь, решили поделиться своим мнением и опытом в комментариях под роликом. «Ужасная идея. Независимо от того, насколько вы уверены, что будете любить друг друга вечно», «У нас с мужем одинаковые татуировки. Это все, что я могу сказать», «Одна знакомая семейная пара сделала себе татуировки. Спустя год они развелись», — писали они.

Ранее мастера тату-салона Markd раскрыли главную ошибку, которую совершают клиенты перед сеансом. Специалисты рассказали, что не любят, когда люди прибегают к самостоятельному бритью за день до нанесения татуировки. По словам экспертов, эта ошибка может привести к порезам и раздражению кожи.