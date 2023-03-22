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19:09, 22 марта 2023Забота о себе

Садовод назвал главную ошибку при уходе за рассадой томатов

Садовод Уилсон призвал не переливать рассаду томатов, чтобы саженцы не погибли

Фото: Ian Murray / Globallookpress.com

Садовод Крейг Уилсон призвал соблюдать определенные правила при уходе за рассадой томатов, чтобы саженцы не погибли. Об этом пишет издание Daily Express.

По словам Уилсона, рассаду нужно располагать в хорошо освещенном месте, куда лучи солнца попадают по восемь часов в день. Рассада томатов, продолжил он, будет хорошо расти при температуре от 18 до 25 градусов.

Уилсон указал на то, что не стоит «переливать» саженцы томатов, и назвал это главной ошибкой, которую допускают садоводы. По его словам, следует избегать чрезмерного размокания почвы и, как следствие, излишнего роста растений.

Иногда чрезмерное поливание томатов, предупредил он, может даже погубить растения. «Когда саженцы достигли высоты 12 сантиметров, их можно пересадить в индивидуальные контейнеры или на грядку», — уточнил он.

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Александра Лисица
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