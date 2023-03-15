Россиянам рассказали о посадках в марте

Дачный эксперт Юлия Мешалкина посоветовала высаживать в марте рассаду базилика и брокколи

В марте нужно высаживать рассаду базилика, брокколи и других культур, посоветовала эксперт направления «Дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина. Она рассказала «Ленте.ру» о посадках в первый весенний месяц и работах, которые необходимо провести на дачном участке.

В марте о посадке рассады стоит задуматься не только жителям южных регионов, но и проживающим в средней полосе россиянам. Многие культуры с долгим вегетативным периодом могут не успеть созреть за летний сезон, рассказала дачный эксперт.

Какие растения сажать

Середина и конец марта — последние дни для посадки баклажанов. Перед посадкой семена нужно обработать фунгицидом и прорастить в салфетке или марле. Сажать баклажаны и перцы лучше каждый в отдельный горшочек, так как они плохо переносят пикировку, предупредила Мешалкина.

В марте часто сажают базилик. Это теплолюбивая культура, температурный режим для ее прорастания необходимо поддерживать на уровне 23-25 градусов. Также базилику потребуется дополнительное освещение. Если естественного света в вашей местности недостаточно, можно использовать фитолампы Юлия Мешалкина дачный эксперт

По словам собеседницы «Ленты.ру» в марте активно занимаются посадками рассады любители капусты, которые хотели бы собрать первый урожай уже в июне. Для этих целей можно начать проращивать брокколи, цветную капусту, а также ранние сорта белокочанной капусты. Важно помнить, что многие сорта капусты любят воду, но могут загнить у корней, если не обеспечить рассаде достаточную вентиляцию и хороший дренажный слой.

В марте можно сажать помидоры, но с поправкой на сорт и местность. Вспомните, в каких числах какого месяца в ваших широтах обычно созревают первые плоды томатов. Отсчитайте от этой даты время созревания, которое указано на упаковке семян. Потом отнимите еще около 14 дней, которые потребуются на всход и адаптацию рассады

Юлия Мешалкина дачный эксперт

В марте в некоторых регионах уже появляется возможность сделать посадки непосредственно в грунт. Для этого подойдут морозостойкие культуры: горох, лук-чернушка, морковь, петрушка, редис, шпинат, а также некоторые сорта зеленого салата, добавила Мешалкина.

Особенности ухода

Перед посадкой нужно хорошенько пролить почву, тогда будущему растению до всходов будет достаточно той влаги, что уже есть в грунте. Если в помещении жарко, а на грунте начинает образовываться корочка, поверхность следует увлажнить пульверизатором, пояснила дачный эксперт. «Воду для полива обязательно нужно фильтровать или отстаивать. Поливать лучше водой комнатной температуры. Холодная вода может навредить саженцам», — говорит она.

Рассада нуждается в подкормке. Вносить ее нужно правильно, увлажнив перед процедурой грунт, иначе средство сожжет корневую систему растения. Также важно соблюдать температурный режим для каждого вида. Например, не стоит держать в излишнем тепле морозостойкие культуры, иначе они будут менее выносливыми и могут болеть, пояснила Мешалкина.

Подготовка теплицы

«Если вы еще не занялись подготовкой к сезону теплицы, стоит это сделать уже сейчас. В марте многие садоводы забрасывают в теплицу снег, чтобы напитать почву влагой для будущего урожая», — рассказала дачный эксперт.

Далее нужно провести тщательную уборку: выбросить все, что осталось в теплице с осени, — засохшие растения, шланги, шпагаты, которые использовались для подвязки. Если в теплице находятся емкости для воды, их нужно помыть и продезинфицировать. Вымыть нужно и саму теплицу: пленку и стекло можно мыть обычным мыльным раствором, а элементы из ПВХ и металла — горячей водой с уксусом. Для дезинфекции также используют известь, серные шашки, а также биопрепараты, заключила специалист.

Ранее натуралист и телеведущий Александр Хабургаев рассказал, какие работы необходимо проводить на даче в марте. Он посоветовал в это время делать обрезку деревьев, пока не началось активное сокодвижение.