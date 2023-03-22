Россиянин потерял сознание и умер на горнолыжном курорте на глазах у жены

«МК»: житель Приморья умер во время отдыха на горнолыжном курорте в Южно-Сахалинске

Российский турист умер во время отдыха в спортивно-туристическом комплексе Южно-Сахалинска «Горный воздух» на глазах жены. Об этом «Московскому комсомольцу» («МК») рассказали в пресс-службе популярного горнолыжного курорта.

Несчастный случай произошел с 63-летним жителем Приморского края в среду, 22 марта. Россиянину стало плохо при подъеме в кресле канатной дороги «Юг», после чего он потерял сознание. Отмечается, что в этот момент рядом с мужчиной находилась его супруга.

По данным издания, сотрудники комплекса и прибывшие на место случившегося медики провели реанимационные мероприятия в зоне высадки с канатной дороги, однако результатов они не принесли. «Врачи зафиксировали клиническую смерть, — заявили представители курорта. — "Горный воздух" приносит искренние соболезнования родным и близким умершего».

Ранее в марте россиянка на сноуборде провалилась в яму и повисла вниз головой во время катания вне трассы в Шерегеше. Видео спасения девушки попало на видео. На помощь девушке пришли трое проезжающих мимо сноубордистов, заметивших торчащее из снега снаряжение.