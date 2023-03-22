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15:20, 22 марта 2023Силовые структуры

Суд арестовал мужчину за убийство топором футбольного тренера Егорова

В Чите поместили в СИЗО на 2 месяца мужчину, убившего топором футбольного тренера Егорова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Чите суд арестовал Руслана Н., зарубившего топором бывшего футболиста, тренера местного футбольного клуба Виктора Егорова. Об этом в среду, 22 марта, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, фигурант будет находиться в СИЗО два месяца.

Ранее стало известно, что Егорова обнаружили убитым в садоводческом товариществе. 20 марта во время застолья между 62-летним Егоровым и его знакомым возник конфликт, в ходе которого 35-летний мужчина несколько раз ударил тренера топором. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Во время допроса нападавший дал признательные показания.

Егоров пришел в профессиональный футбол в 24 года, играл за молодежную команду «Локомотив», а также за «Связист», «Луч», «Ангару» и «Водник», а затем вернулся в Читу. С 1994 года он работал тренером.

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Екатерина Власова
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