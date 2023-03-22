По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны

По всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Впервые предупредительные сигналы начали звучать в 9:41 по московскому времени в Полтавской и Днепропетровской областях. Затем в 10:06 сирены были слышны в Сумской области. Через 3 минуты они действовали в Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Тернопольской и Черкасской областях. К 10:10 воздушную тревогу объявили во всех украинских регионах.

Утром 22 марта стало известно о взрывах в Киеве и нескольких областях Украины. Как сообщалось, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Уточняется, что взрывы произошли в Житомирской области. Глава областной администрации региона Виталий Бунечко подтвердил работу ПВО. Помимо этого, украинские власти сообщили о звуке взрыва в Хмельницком.