Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:19, 22 марта 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Alina Yarysh / Reuters

По всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Впервые предупредительные сигналы начали звучать в 9:41 по московскому времени в Полтавской и Днепропетровской областях. Затем в 10:06 сирены были слышны в Сумской области. Через 3 минуты они действовали в Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Тернопольской и Черкасской областях. К 10:10 воздушную тревогу объявили во всех украинских регионах.

Утром 22 марта стало известно о взрывах в Киеве и нескольких областях Украины. Как сообщалось, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Уточняется, что взрывы произошли в Житомирской области. Глава областной администрации региона Виталий Бунечко подтвердил работу ПВО. Помимо этого, украинские власти сообщили о звуке взрыва в Хмельницком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали надводные беспилотники
Власти отреагировали на сообщения о разрушающемся в российском поселке мосте
Умер бывший глава Центризбиркома Чуров
Ушедший из «Рубина» грузинский футболист подорожал на 25 миллионов евро
Полугодовалая девочка умерла после падения из рук матери в российском городе
Американским F-15EX вернут основное преимущество
Украинский депутат обвинил Зеленского в коррупции
Раскрыт средний заработок московского сомелье
Северная Корея запустила крылатую ракету в сторону Японского моря
В МИД заявили о нежелании США идти по пути деэскалации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.