В Киеве и ряде регионов Украины произошли взрывы

В Киеве и ряде регионов Украины произошли взрывы, работают системы ПВО

В Киеве и ряде регионов Украины произошли взрывы, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщают в Киевской областной администрации, передает РБК.

Взрывы раздаются в Житомирской и Хмельницкой областях, там также работают силы ПВО. Власти сообщают о звуке взрыва в Хмельницком. Глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко подтвердил работу ПВО в регионе в своем Telegram-канале.

«На Житомирщине работает ПВО! Сохраняйте спокойствие,не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны!», — предупредил он.

Ранее российские ракеты поразили аэродром «Школьный» в Одессе, откуда дроны вылетели атаковать крымский Джанкой. Отмечается, что украинский объект был атакован дронами-камикадзе «Герань».