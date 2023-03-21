Российские ракеты поразили аэродром в Одессе

«Военкоры РВ»: ракеты России поразили аэродром в Одессе, откуда дроны атаковали Джанкой

Российские ракеты поразили аэродром «Школьный» в Одессе, откуда дроны вылетели атаковать крымский Джанкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что украинский объект был атакован дронами-камикадзе «Герань». В районе поселка Таирово сильный пожар и запах гари.

Ранее 21 марта сообщалось о нескольких взрывах в Одессе.

В ночь на 21 марта средства противовоздушной обороны сработали в городе Джанкое на севере Крыма — есть разрушения, один человек получил ранения. Об инциденте сообщил глава региона Сергей Аксенов. Обломки беспилотников обнаружили на двух улицах. Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был уничтожен над джанкойским техникумом и спикировал между учебным корпусом и общежитием. Остальные уничтоженные дроны были сбиты над жилыми массивами.