Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:56, 21 марта 2023Бывший СССР

Российские ракеты поразили аэродром в Одессе

«Военкоры РВ»: ракеты России поразили аэродром в Одессе, откуда дроны атаковали Джанкой
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские ракеты поразили аэродром «Школьный» в Одессе, откуда дроны вылетели атаковать крымский Джанкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что украинский объект был атакован дронами-камикадзе «Герань». В районе поселка Таирово сильный пожар и запах гари.

Ранее 21 марта сообщалось о нескольких взрывах в Одессе.

В ночь на 21 марта средства противовоздушной обороны сработали в городе Джанкое на севере Крыма — есть разрушения, один человек получил ранения. Об инциденте сообщил глава региона Сергей Аксенов. Обломки беспилотников обнаружили на двух улицах. Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был уничтожен над джанкойским техникумом и спикировал между учебным корпусом и общежитием. Остальные уничтоженные дроны были сбиты над жилыми массивами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу в четырех словах описал завершение конфликта на Украине
Тренер рассказал об эффективной тренировке с собственным весом для похудения
Во Франции выросло количество экономящих на туалетной бумаге жителей
Бойцы «Вагнера» назвали главные цели на Артемовском направлении
Названа максимальная длина эскалатора на БКЛ московском метро
Российские ракеты поразили аэродром в Одессе
Путин заявил о согласовании параметров по газопроводу «Сила Сибири — 2»
Захарова обвинила Белый дом в пренебрежительном отношении к журналистам
В РФС высказались о паузах в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана
Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.