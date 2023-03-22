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20:14, 22 марта 2023Мир

Раскрыта возможная дата принятия решения по делу Трампа

NYT: решение о вынесении обвинений по делу Трампа могут принять 23 марта
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Большое жюри в Нью-Йорке не будет проводить 22 марта заседание, на котором должны принять решение о вынесении обвинений по делу бывшего президента США Дональда Трампа — оно может состояться в четверг, 23 марта. Возможную дату раскрыло The New York Times (NYT) со ссылкой осведомленные источники.

Отмечается, что причины переноса заседания не уточняются. При этом заслушивание показаний свидетелей завершилось еще 20 марта.

22 марта сообщалось, что в суд Нью-Йорка, в котором 21 марта должно было пройти слушание по иску генпрокурора штата Летиции Джеймс против Трампа, поступило сообщение об угрозе взрыва. В связи с этим заседание по делу политика было отложено. Трампа могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании.

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Виктория Кондратьева
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