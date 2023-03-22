В США отложили заседание суда по делу Трампа из-за угрозы взрыва

Bloomberg: в Нью-Йорке отложили заседание суда по делу Трампа из-за угрозы взрыва

В суд Нью-Йорка, в котором 21 марта должно было пройти слушание по иску генпрокурора штата Летиции Джеймс против бывшего президента США Дональда Трампа, поступило сообщение об угрозе взрыва. В связи с этим заседание по делу политика было отложено. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя суда.

Он отметил, что звонок, поступивший в службу 911, был изучен специалистами. Здание суда временно закрыто и обследовано, а угроза признана необоснованной.

Бывшего американского лидера могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. В частности, по мнению следствия, в 2016 году Дональд Трамп через адвоката выплатил порнозвезде 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Данные средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.

Сам политик предположил, что его могут задержать 21 марта. В связи с этим он призвал сторонников выходить на демонстрации. В свою очередь, в Белом доме отметили, что американцы имеют право протестовать, однако должны делать это мирно.

21 марта американские СМИ сообщили, что Трампа не станут прилюдно заковывать в наручники и помещать под стражу, если ему предъявят уголовные обвинения в суде Южного округа штата Нью-Йорк. У экс-лидера США снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в профиль и анфас для уголовного дела. Кроме того, статус бывшего президента обеспечит политику особое отношение суда.

В этот же день сообщалось, что к суду в Нью-Йорке периодически подходят группы противников и сторонников Трампа. Люди разворачивают баннеры, выступают с лозунгами, а затем уходят. Столкновений между американцами не было.