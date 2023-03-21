Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:54, 21 марта 2023Мир

В США решили не заковывать Трампа в наручники в случае ареста

Bloomberg: экс-президенту США Трампу не наденут наручники в случае предъявлении обвинений

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Экс-президента США Дональда Трампа не станут прилюдно заковывать в наручники и помещать под стражу, если ему предъявят уголовные обвинения в суде Южного округа штата Нью-Йорк. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, в случае предъявления обвинений у экс-лидера США снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в профиль и анфас для уголовного дела. Кроме того, статус бывшего президента обеспечит Трампу особое отношение суда, заявил экс-сотрудник прокуратуры Темидайо Аганг-Уильямс. «Его будут рассматривать как угрозу [общественной] безопасности с меньшей вероятностью, чем неизвестного до этого ответчика», — сказал он. Отмечается, что ввиду статуса за Трампом будут следить приставленные к нему сотрудники Секретной службы США.

Бывшего американского лидера могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. В частности, по мнению следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Данные средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.

Сам Дональд Трамп предположил, что его могут задержать 21 марта. В связи с этим он призвал сторонников выходить на демонстрации. В свою очередь, в Белом доме отметили, про американцы имеют право протестовать, однако должны делать это мирно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Начиненные шрапнелью беспилотники атаковали крымский Джанкой
Московский муфтий заявил о новом значении мечетей для Москвы
В США Байдена предупредили об украинской ловушке
Москва проведет встречу СБ ООН по теме вывезенных в Россию украинских детей
В США решили не заковывать Трампа в наручники в случае ареста
Девушка узнала неожиданный факт о родителях и подала на них в суд
Стало известно об уничтожении техники ВСУ комплексом «Штурм-С»
В Германии выразили недоверие властям из-за ситуации с «Северными потоками»
Россиянка побывала на Мальдивах и рассказала о «бюджетном отдыхе в раю»
Увеличенный срок пребывания в России украинцев из ДНР и ЛНР отменили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.