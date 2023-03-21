В США решили не заковывать Трампа в наручники в случае ареста

Bloomberg: экс-президенту США Трампу не наденут наручники в случае предъявлении обвинений

Экс-президента США Дональда Трампа не станут прилюдно заковывать в наручники и помещать под стражу, если ему предъявят уголовные обвинения в суде Южного округа штата Нью-Йорк. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, в случае предъявления обвинений у экс-лидера США снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в профиль и анфас для уголовного дела. Кроме того, статус бывшего президента обеспечит Трампу особое отношение суда, заявил экс-сотрудник прокуратуры Темидайо Аганг-Уильямс. «Его будут рассматривать как угрозу [общественной] безопасности с меньшей вероятностью, чем неизвестного до этого ответчика», — сказал он. Отмечается, что ввиду статуса за Трампом будут следить приставленные к нему сотрудники Секретной службы США.

Бывшего американского лидера могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. В частности, по мнению следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Данные средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.

Сам Дональд Трамп предположил, что его могут задержать 21 марта. В связи с этим он призвал сторонников выходить на демонстрации. В свою очередь, в Белом доме отметили, про американцы имеют право протестовать, однако должны делать это мирно.