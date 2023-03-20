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22:40, 20 марта 2023Мир

В Белом доме отреагировали на призыв Трампа к протестам

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: американцы имеют право на мирные протесты

Фото: Leah Millis / Reuters

Американцы имеют право на мирные протесты. Об этом заявила руководитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

Так она отреагировала на призыв бывшего президента США Дональда Трампа к гражданам «вернуть себе страну» в случае его ареста. «[Президент] Джо Байден ясно заявлял — американцы, которые хотят протестовать, должны делать это мирно», — указала она.

При этом Жан-Пьер отказалась комментировать само расследование в отношении Трампа.

Ранее Трамп заявил, что его могут задержать 21 марта по делу, возбужденному прокуратурой Манхэттена. В связи с этим он призвал американцев выходить на протесты.

После этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США пока не видят свидетельств подготовки беспорядков в стране. Он отметил, что в Вашингтоне не хотели бы какого-либо насилия.

Марина Совина
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