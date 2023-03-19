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17:25, 19 марта 2023Мир

Белый дом высказался о возможных беспорядках на фоне слухов об аресте Трампа

Власти США не увидели свидетельств подготовки беспорядков на фоне слухов об аресте Трампа

Фото: Brett Rojo / Reuters

Власти США на сегодняшний день не видят свидетельств подготовки беспорядков в стране в связи со слухами о возможном аресте экс-президента Дональда Трампа. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Политик отметил, что Вашингтон внимательно следит за происходящим. «Мы, разумеется, не хотели бы какого-либо насилия. Надеемся, что если будут какие-то протесты по каким-либо вопросам, они будут мирными», — высказался он.

18 марта Трамп сообщил, что 21 марта его могут задержать в рамках дела, которое возбудила прокуратура Манхэттена. На этом фоне он призвал своих сторонников выходить на протесты, чтобы «вернуть страну».

Ранее СМИ сообщили, что экс-президента вызывали на допрос в рамках дела о выплатах бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд. Утверждалось, что адвокат Трампа Майкл Коэн в разгар президентской кампании 2016 года заплатил девушке 130 тысяч долларов. Взамен она должна была не разглашать информацию о связях с политиком.

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Полина Матюхина
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