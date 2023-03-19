Белый дом высказался о возможных беспорядках на фоне слухов об аресте Трампа

Власти США не увидели свидетельств подготовки беспорядков на фоне слухов об аресте Трампа

Власти США на сегодняшний день не видят свидетельств подготовки беспорядков в стране в связи со слухами о возможном аресте экс-президента Дональда Трампа. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Политик отметил, что Вашингтон внимательно следит за происходящим. «Мы, разумеется, не хотели бы какого-либо насилия. Надеемся, что если будут какие-то протесты по каким-либо вопросам, они будут мирными», — высказался он.

18 марта Трамп сообщил, что 21 марта его могут задержать в рамках дела, которое возбудила прокуратура Манхэттена. На этом фоне он призвал своих сторонников выходить на протесты, чтобы «вернуть страну».

Ранее СМИ сообщили, что экс-президента вызывали на допрос в рамках дела о выплатах бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд. Утверждалось, что адвокат Трампа Майкл Коэн в разгар президентской кампании 2016 года заплатил девушке 130 тысяч долларов. Взамен она должна была не разглашать информацию о связях с политиком.