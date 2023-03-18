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15:48, 18 марта 2023Мир

Трамп назвал дату своего возможного ареста

Экс-президент США Трамп заявил, что его могут арестовать 21 марта

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп назвал дату своего возможного ареста по делу, возбужденному прокуратурой Манхэттена. Бывший американский лидер ожидает, что его могут задержать 21 марта. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов Америки будет задержан во вторник на следующей неделе. Выходите на протесты, верните нашу страну!» — написал Трамп.

Кроме того, бывший американский лидер раскритиковал прокуратуру Манхэттена за коррупцию и политизированность.

Ранее сообщалось, что окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала экс-президента на допрос в связи с делом о выплатах экс-порноактрисе и стриптизерше Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс. По данным СМИ, в разгар президентской кампании 2016 года адвокат политика Майкл Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов за неразглашение информации о связях с Трампом.

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Алевтина Запольская
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